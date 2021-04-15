شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يتسلل إلى عقر دار نادي هيرتا برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قال نادي هيرتا برلين المتعثر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن لاعبي الفريق وأعضاء الطاقم دخلوا العزل الصحي لمدة 13 يوماً بعد أن ظهرت نتائج فحوص كوفيد-19 للمدرب بال دارداي ومساعده أدمير حمزاجيتش والمهاجم دودي لوكباكيو، إيجابية.

وسيتولى المدير الرياضي أرنه فريدريش، الذي يملك رخصة مزاولة التدريب، دور المدرب مؤقتاً للفريق، والذي يقيم في نفس المكان، ويترك مقره من أجل المباريات والتدريبات فقط.

وقال فريدريش: "نحن مجبرون على عزل أنفسنا بسبب الحالات الايجابية وسنقلل التواصل مع إجراء فحوص يومية لضمان السلامة قدر المستطاع".

وأضاف: "يجب أن نقبل التحدي ونبذل كل جهد ممكن لخوض المباريات المتبقية بنجاح".

ويواجه هيرتا خطر الهبوط قبل ست جولات على نهاية الموسم، وسيزور ماينتز المتعثر أيضاً يوم الأحد.

ويقبع هيرتا في المركز 15 برصيد 25 نقطة، وهو نفس رصيد أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 الذي يخوض ملحق الصعود.