شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تضيف نظاماً سمعياً مبتكراً للتواصل مع متعامليها من أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

طورت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا "حلاً مبتكراً يتيح لمتعامليها من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة السمعية الذين يستخدمون الأجهزة السمعية أو القوقعة الصناعية، استخدام النظام السمعي الآلي للحضور عن بعد عن طريق شاشات المحادثة المرئية المتحركة، للتواصل مع موظفي إسعاد المتعاملين بكفاءة وسهولة.

ويعمل النظام الجديد على تحسين جودة ونوعية الصوت، مما يسهل وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، إلى المعلومات والخدمات بكل سلاسة.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى التزام «ديوا» بتوفير بيئة إيجابية تحفز على ابتكار حلول وخدمات جديدة، تسهم في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها من المؤسسات الخدماتية الرائدة حول العالم، وتحقق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأكد الطاير الأهمية التي توليها الهيئة لأصحاب الهمم وحرصها على تطوير جميع مرافقها وخدماتها الذكية كي تتناسب مع متطلباتهم، حيث إنها قامت في مطلع عام 2020 بتأهيل كافة المباني والمرافق التابعة لها، وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100%.