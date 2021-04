شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لبطولة المدرسة الإماراتية للكاراتيه «كاتا أونلاين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات بطولة المدرسة الإماراتية للكاراتيه للطالبات (كاتا أونلاين) عن بعد في نسختها الأولى التي ينظمها اتحاد للرياضة المدرسية، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بإشراف فني وتنظيمي من اتحاد للكاراتيه.

وشارك في البطولة 105 لاعبات يمثلن 33 مدرسة، شاركن في منافسات البطولة من عمر 10 سنوات مواليد 2011، وحتى فئة الآنسات عمر 18 سنة مواليد 2003، وتنافسن في 7 مسابقات «للكاتا فردي أونلاين» بواسطة فيديوهات حديثة مسجلة للطالبات في أماكن التدريب، طبقاً للشروط الفنية الموضوعة، ووفقاً لقانون التحكيم الدولي لمنافسات الكاتا.

وأشاد اللواء محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بالمستوى الفني للبطولة ونجاحها تنظيمياً وفنياً، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى البطولة يؤكد سلامة البناء لمستقبل اللعبة، موجهاً الشكر للاعبات وحكام البطولة واللجنة المنظمة المكونة من الخبير محمد عباس المشرف الفني العام، والخبير هشام سري المدير الفني للبطولة، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، و6 من الحكام الدوليين في لجنة الحكام: جابر الزعابي ومحمد عزازي، ومحمد بلحسن، إضافة إلى الحكام الدوليين عبدالله عيسى، وأنس المناصير وأمينة داشتي.

كما أشاد بالطريقة المبتكرة من لجنة حكام البطولة بعرض فيديوهات اللاعبات، وتقييم الحكام للأداء، ورفع الدرجات لهن في توقيت واحد، ومشاهدة واحدة لها كالتحكيم في البطولات الدولية، ولكن بطريقة «أونلاين».

ووجه رئيس الاتحاد، الشكر للدكتورة آمنة عبدالله الضحاك الشامسي رئيسة مجلس إدارة اتحاد للرياضة المدرسية، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك بين الاتحادين.

وثمن الدور الذي قامت به الدكتورة منال عبد الحميد منسقة الأنشطة منسقة البطولة واتحاد الرياضة المدرسية، مرحباً بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية، كما وجه الشكر أيضاً لندى عسكر النقبي المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك بين المؤسسة والاتحاد المدرسي واتحاد الكاراتيه.

وسيقوم اتحاد للرياضة المدرسية بتحديد موعد لتتويج الفائزات بالمراكز الأولى والشهادات في وقت لاحق.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:

الفئة الأولى: 2010-2011 درجة ثانية:

1- جنى سعدالله مطر ـ مدرسة الحكمة الخاصة.

2 م- دانة خالد علي ـ مدرسة ويست مينستر الخاصة.

3 - Ashwini Kaippalli Gulf Asian .English School

3 - روضة علي الكتبي ـ مدرسة فلج المعلا.

الفئة الثانية: 2008-2009 درجة ثانية:

1- آلاء علاء فتحي ـ مدرسة عجمان الخاصة.

2- اشري أسامة بحر ـ المدرسة الخيرية الدولية.

3- جود محمود ملك ـ مدرسة المعرفة الدولية الخاصة.

3 م - شذى بلال النوبي ـ مدرسة النخيلات.

الفئة الثالثة: 2008 ـ 2009 درجة أولى:

1- تولين هشام سري ـ مدارس حماية للتربية والتعليم -بنات/دبي.

2- Ameeshya Joshy Thanikkal New Indian Model School

3- Maayra Ahuja The Indian High School

3 م - Sia Sajith Sajith Ambassador School, Dubai

الفئة الرابعة: 2006 – 2007 درجة ثانية:

1- Ishanvi Jaisimha The Indian High School

2- جنى حايل عطا الله ـ مدرسة الحكمة الخاصة.

3- شهد وسيم فتحي ـ مدرسة العناية الإنجليزية الخاصة.

3 م ـ Soumini Kaippally Gulf Asian English School, Sharjah

لفئة الخامسة: 2006 -2007 درجة أولى:

1- رناد هشام سري ـ مدارس حماية للتربية والتعليم ـ بنات/دبي.

2 - روح خالد عيسى ـ مدرسة عجمان الخاصة.

3 - Vaishnavi Vadla The Indian High School, Dubai

3 م - Sneha Ullas Our Own English School

• الفئة السادسة: 2003 ـ 2004 ـ 2005 درجة ثانية:

المركز الأول آية أيمان أبو كرم ـ مدرسة الذيد الخاصة.

المركز الثاني Kalyani Baiju The Indian High School

المركز الثالث Christina Elizabeth Job The Indian High School

الفئة السابعة: 2003 ـ 2004 ـ 2005 درجة أولى:

1 - Kena Patel The Indian High School Dubai

2- Sandra Ullas The Indian High School Dubai

3- اللاعبة مستبعدة لمخالفة الشروط.