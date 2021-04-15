شكرا لقرائتكم خبر عن «ضاحية الخالدية» يطلق جائزته القرآنية «رتل» عبر التواصل المرئي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلق مجلس ضاحية الخالدية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، جائزته القرآنية «رتّل» في دورتها الخامسة، وينظمها هذا العام عن بُعد.

ويقيم المجلس المسابقة، بالتعاون مع مركز «منار السبيل»، لتحفيظ القرآن، برعاية «الغانم للعقارات». موجهاً الدعوة إلى أبناء اهالي الخالدية للمشاركة في مختلف فئاتها، والمخصصة للذكور والإناث.

ومقرر أن تنطلق المسابقة الرمضانية السنوية، في 18 أبريل وتستمر حتى 29 منه. وتضم مستويات عدة: الفرع الأول في جزء «عمّ»، وأقصى عمر للمشاركة 10 سنوات. والثاني في جزأين، هما «عمّ» و«تبارك»، وأقصى عمر للمشاركة 13 سنة. الثالث في ربع «يس»، وأقصى عمر للمشاركة 18 سنة.

وأكد خلفان المري، رئيس المجلس، الحرص على تعزيز التواصل مع أهالي الضاحية، وتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم، لتعزيز المبادرات الثقافية المفيدة لأهاليها، تحت مظلة المجلس.

وأشار إلى ان المجلس نجح طوال أربع سنوات ماضية، في تنظيم مبادرات مجتمعية عدة لأهالي الضاحية لخدمتهم، حتى في ظل الأحوال الراهنة. وأوضح أنه ستجرى المسابقة من يوم الأحد 6 رمضان، عبر منصات التواصل الإلكترونية.

وأوضح أن شروط المسابقة، أن يكون المتسابق من مواطني دولة الإمارات، ومن سكان منطقة الخالدية.