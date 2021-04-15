شكرا لقرائتكم خبر عن «الريح المرسلة» يستهل أولى حلقاته بمشروع «سُقيا الماء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تواصل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بثّ برنامج «الريح المرسلة»، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية للعام الحادي عشر، لتأكيد إقبال المستمعين الفعال، ولدور الجمعية المهم في مواصلة أداء رسالة البرنامج الاجتماعية، ودوره الخيري والإنساني المتميز.

وانطلقت يوم الثلاثاء، أولى حلقات البرنامج الذي يقدمه حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وحلّ عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي، ممثلاً عن الجمعية، والشيخ طالب الشحي، المستشار بالهيئة العامة للشئون الإسلامية، حيث استعرضوا مشروع حفر الآبار في جمهورية سريلانكا، أحد المشاريع المهمة في توفير المياه النقية لسكان المناطق النائية.

وقال بن خادم: إن البرنامج، أحد صور التعاون والدعم الذي تقدمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون للجمعية، في إبراز أعمالها الخيرية، وتشجيع المحسنين على الجود بتبرعاتهم، عبر عرض سلس لهذه المشاريع، وهو ماعهدناه من الهيئة أحد رعاة مشاريعنا الخيرية، ودوماً ما تكون إلى جانبنا في تحركاتنا، لإبراز هذه الجهود أمام الجمهور، وقد حققنا الكثير من المكاسب في مسيرتنا الإنسانية، نحو الارتقاء برسالة الخير.

وأضاف: نسعى عبر هذه النافذة، لإيجاد أكبر قدر من الدعم لمشاريعنا، والحمد لله نرى تجاوباً كما هي عادة المحسنين. موضحاً أن البرنامج يأتي هذا العام في ثوب مغاير، حيث يبثّ يومياً في تمام الواحدة والنصف ظهراً، ويستمر ساعة كاملة في استقبال مشاركات الجمهور وتبرعاتهم، ليشكل دعامة أساسية للمشاركة المجتمعية، ويفسح في المجال أمام المستمعين للتبرع، عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة، والرابط الذكي، والموقع الإلكتروني والاتصال الهاتفي، بالرقم المجاني 80014، أو «واتس أب» عبر الرقم 0553000101.

وتتضمن الحلقات التالية، عدداً آخر من مشاريع الجمعية، الممثلة في إفطار صائم، وبناء المساجد، والحملات الطبية المتنوعة، والمشاريع الإنتاجية، وبيوت الفقراء والمحتاجين، ومشاريع الإغاثة والإنشائية، حيث يعدّ البرنامج نافذة نطل عبرها على العالم، لتوضيح الدور البارز والمهم للجمعية داخل الدولة وخارجها.

