شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي الحرة تقدم 3 ملايين درهم لدعم حملة «100 مليون وجبة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تبرعت سوق دبي الحرة عبر مؤسستها للأعمال الإنسانية بثلاثة ملايين درهم إماراتي، ما يوفر ثلاثة ملايين وجبة طعام للمحتاجين في مساهمة منها في حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة، بهدف إطعام معوزين في 20 دولة عربية وإفريقية وآسيوية.

وتوفر حملة «100 مليون وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المؤسسات الخيرية والمنظمات الإنسانية، الدعم الغذائي لمحتاجيه في الدول العشرين التي تشملها الحملة.

وتضاف مساهمة سوق دبي الحرة إلى قائمة المساهمات من مجتمع الأعمال والمؤسسات والأفراد بما يجسد معاني شهر الخير والعطاء والبذل في شهر رمضان ويرسخ قيم التضامن الإنساني في ظروف اقتصادية وتحديات يعانيها العالم.

مبادرة عظيمة

وأكد النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين أهمية مشاركة الشركة العاملة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي في الحملة الإنسانية قائلاً: «يشرفنا أن ندعم حملة «100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بما يتماشى مع التزامنا مبادئ المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي تسهم في دعم مبادرات دولة الإمارات الهادفة لمدِّ يد العون خلال شهر رمضان المبارك».

وقال ماكلوكلين: «المبادرة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة عظيمة، وهي تمثل فرصة استثنائية لسوق دبي الحرة لتجسيد قيم العطاء والتعاون من خلال دعم الجهود الإنسانية للاستجابة لآمال المحتاجين وتقليل آثار الجوع وسوء التغذية في المجتمعات النامية».

شروط صحية

وتقوم حملة «100مليون وجبة» على توزيع طرود وسلال غذائية تتوافر فيها الشروط الصحية على المحتاجين، بالتعاون مع بنوك الطعام في الدول المشمولة بالحملة، بما يعزز الجهد الهادف إلى تخفيف الحمل عن كاهل المجتمعات الهشة وتوفير الطعام للمحتاجين إلى الغذاء في دول عربية وإفريقية وآسيوية مثل الأردن ولبنان وأوغندا ومصر وتونس وفلسطين وباكستان وغيرها.