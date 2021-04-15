وفاة شاب في حادث سير على طريق كفر البطيخ في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

توفي شاب جراء حادث سير على طريق "دمياط –كفر البطيخ"، اليوم الخميس، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع الحادث للتعرف على ملابساته وأسبابه.

وشهد الطريق تصادم سيارة يستقلها الشاب "عمر عادل"، في العقد الثاني من العمر، بأخرى "مقطورة"، ما أدى إلى وفاته في الحال، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، في انتظار استصدار تصريح الدفن.

وفي السياق طالب أهالي بتوفير وحدة إسعاف على الطريق الذي شهد وقائع مماثلة خلال الأسابيع القليلة المنقضية.