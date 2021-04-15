5 طرق.. كيف تتقدم بشكوى عن خدمات الإنترنت والاتصالات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج:

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طرق تلقيه شكاوى المواطنين بشأن خدمات الاتصالات والإنترنت.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه ضاعف الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ويتلقى الجهاز الشكاوى، خلال العطلات الرسمية والأعياد من خلال المركزي، وأيضا على مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية (الواتساب/ موقع الجهاز/ منصات التواصل الاجتماعي).

وكشف الجهاز عن 5 طرق للتقدم بالشكاوى:

- طرق التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

1- الرقم الموحد: 155

يتيح الجهاز خدمة استفسارات وشكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، كما يمكن للمستوردين من الشركات والأفراد التقدم بالشكاوى عبر رقم (155) على مدار 5 أيام أسبوعيا (من الأحد إلى الخميس) من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً.

2 - أرقام الواتساب:

خصص الجهاز أربعة أرقام على تطبيق الواتساب لتلقي شكاوى المواطنين، وهي:

٠١٠١٥٥١٥١٥٥ / ٠١١١١١١٥١٥٠ / ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥ / ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥

3 - منصة تلقي شكاوى المستخدمين بموقع الجهاز https://complaints.tra.gov.eg

4 - منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك – لينكدان – انستاجرام – تويتر".

5- البريد الإلكتروني comp[email protected]