قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان بسبب كسر خط الطرد بطريق فيله- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أدى كسر خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطريق فيله في أسوان، إلى توقف العمل بمحطة مياه جبل شيشة، وقطع مياه الشرب عن المدينة لحين إصلاح الكسر.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطريق فيله، والذي يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور، بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال، ويصل طول الخط إلى 3.5 كم بقطر 600 مللي.

ووجه محافظ أسوان بسرعة إصلاح الخط لإعادة تشغيل محطة جبل شيشة لضخ مياه الشرب التي توقف الضخ منها لإتاحة الفرصة أمام الفرق الفنية لشركتي المقاولون العرب ومياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر.

وجرى شفط وسحب الكميات المتراكمة من المياه بواسطة 8 سيارات وفنطاس للشفط، ليعقب ذلك عملية الإصلاح، لعودة تدفق مياه الشرب للمناطق والأحياء الواقعة على طريق السادات خلال ساعات، علاوة على إعادة الشيء لأصله بطريق فيله.