"نقل الكهرباء" تستهدف تدريب 2596 متدربا خلال "2021 - 2022"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الشركة ممثلة في إدارات التدريب التابعة لها تستهدف خلال عام "2021/2022"، تدريب 1652 من العاملين بالشركة بالإضافة إلى 160 متدربا من خارج الشركة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، الخميس، أن الشركة تسعى أيضًا لتدريب 100 متدرب من العاملين بالشركات خارج قطاع الكهرباء، وكذلك تدريب 684 طالب تدريب صيفي من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوي الصناعي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على التدريب عن بعد (أونلاين) بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد المصدر، على أنه من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.35% عام 2019/2020 إلى 3.8% عام 2020/2021 حيث تستهدف الشركة الوصول بهذه النسبة إلى 3.9% للعام المالي 2021/2022 وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات.​