البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على جازان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية صوب منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وحذر البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - من استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر والذي يعكس تحديها السافر للقانون الدولي ورفضها لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي بأن يضطلع للقيام بدوره وتحمل مسؤولياته حيال هذه الميليشيات وردعها عن انتهاكاتها المرفوضة.

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وأكد البرلمان العربي وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها والوقوف معها، مشيرا إلى أن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار المنطقة.