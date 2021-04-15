انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي بغداد

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



ووفق بيان مقتضب لخلية الإعلام الأمني (رسمية) فإن الانفجار أدى الى "استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين وحرق 5 سيارت".

وكان مصدر أمني وفقا لـ"العين الإخبارية"، اليوم الخميس قال إن "السيارة المفخخة انفجرت قرب سوق لبيع المواد المستعملة شرقي بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الأنباء الأولية تشير إلى مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 16 آخرين".

وتابع أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين والقتلى فيما فرضت قوة كردونا أمنيا حول مكان الانفجار"، دون مزيد من التفصيل.

ولاحقا، قال قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة في بيان إن الانفجار ناجم عن عبوة لاصقة داخل سيارة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن..

وتشهد بغداد بشكل متكرر اعتداءات وهجمات دامية، كان آخرها انفجار عبوة ناسفة، استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، جنوب العراق.