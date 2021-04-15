رئيس الوزراء يفتتح محطة ضخ التعزيز المائية في محافظة المثنى

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بغداد - ياسين صفوان - افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس خلال زيارته محافظة المثنى، محطة ضخ التعزيز العمودية المائية، التي تعزز ضخ المياه من نهر الفرات الى نهر الرميثة.