فوائد مذهلة للثوم الأسود... ضيفيه الى أطباق رمضان!

ولفت في هذا السياق إلى أن هذا النوع من الثوم يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة بما يعادل ضعفي العدد الذي يحتوي عليه الثوم الأبيض. وأشار إلى أنه يحمي بهذا الجسم من تأثير الشوارد الحرة الضارة التي تسببب الشيخوخة المبكرة للخلايا وتؤدي إلى المعاناة من الأمراض.ولفت إلى أن تناوله يمكن أن يساهم في تعزيز جهاز المناعة وفي الحد من المعاناة من العدوات البكتيرية والجرثومية وخصوصاً في فصل الشتاء.

كذلك يمكن الاستفادة منه من أجل خفض مستوى الكوليسترول وحماية صحة القلب.