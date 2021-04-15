انت الان تتابع خبر الأعرجي يبحث مع بلاسخارت ملفات الأمن وسنجار ومخيم الهول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، ملف النازحين وقضاء سنجار ومخيم الهول.
مكتب المستشار قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الاخير، استقبل بمكتبه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".
واضاف ان "الجانبين بحثا ملفات النازحين وأهمية الانتهاء من مسألة مخيم الهول الحدودي بشكل نهائي".
وتابع البيان أنه "جرى ايضا بحث الأوضاع العامة في قضاء سنجار والتأكيد على أهمية إدامة مايشهده القضاء من استقرار أمني".
واضاف ان "الجانبين بحثا ملفات النازحين وأهمية الانتهاء من مسألة مخيم الهول الحدودي بشكل نهائي".
وتابع البيان أنه "جرى ايضا بحث الأوضاع العامة في قضاء سنجار والتأكيد على أهمية إدامة مايشهده القضاء من استقرار أمني".