الأعرجي يبحث مع بلاسخارت ملفات الأمن وسنجار ومخيم الهول

مكتب المستشار قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الاخير، استقبل بمكتبه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

واضاف ان "الجانبين بحثا ملفات النازحين وأهمية الانتهاء من مسألة مخيم الهول الحدودي بشكل نهائي".



وتابع البيان أنه "جرى ايضا بحث الأوضاع العامة في قضاء سنجار والتأكيد على أهمية إدامة مايشهده القضاء من استقرار أمني".