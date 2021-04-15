شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة رملية تلون سماء بكين بالأصفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

اكتست السماء فوق العاصمة الصينية بكين برداء أصفر، وقفز تلوث الهواء لمستويات شديدة الارتفاع مع اجتياح سحابة من الرمل والتراب للمدينة، تدفعها رياح قوية قادمة من شمال الصين.

وقالت السلطات المحلية إن مؤشر جودة الهواء في بكين ارتفع إلى 324 بحلول الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) بما يرجع بالأساس إلى جسيمات الأتربة والرمال العالقة في الجو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، إن العاصفة جاءت من منغوليا ومن منطقة منغوليا الداخلية في الصين، ومن المتوقع أن تحمل الرياح العاتية تلك الملوثات إلى مناطق في وسط وشرق البلاد بحلول يوم الجمعة.