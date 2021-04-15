شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «أراضي عجمان» و«الإمارات للمحامين والقانونيين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز جهود التعاون والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين والحقوقيين في ما يتعلق بنشر الوعي القانوني والحقوقي للجميع، وتفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة لدى الطرفين.

وتم توقيع المذكرة بحضور ناصر المرزوقي، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري المنتدب، ود. محمد بطي الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة جميعة الإمارات للمحامين والقانونيين.

وأكد المرزوقي أن توقيع هذه المذكرة «يأتي امتداداً لالتزام الدائرة ببناء شراكات واتفاقيات استراتيجية تدعم توجه الدائرة وتعزز مساعيها في حفظ حقوق الملاك والمتداولين، وتسهم بشكل فعال في زيادة الوعي القانوني لدى العاملين والمتعاملين على حد سواء، وذلك لما له من أولوية وأهمية قصوى في خطط ومبادرات الدائرة الرامية إلى الارتقاء بأداء السوق العقاري في عجمان، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين.

بدوره، أعرب د. الشامسي عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، التي تأتي ضمن رؤية جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجهودها الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات في الدولة، والمشاركة الإيجابية في عملية التطوير والارتقاء بالعمل القانوني، بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، مؤكداً أهمية تكامل مبادرات الطرفين وبرامجهما الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات المشتركة على صعيد تنمية الموارد البشرية الوطنية.