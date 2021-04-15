شكرا لقرائتكم خبر عن القطة "كوكو" مديراً للشرطة في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - "الخليج"

شهدت محافظة توياما اليابانية حدثاً لا يخلو من الطرافة والغرابة في الوقت ذاته، حيث عُينت القطة "كوكو" مديراً لأحد أقسام الشرطة في المحافظة.

القطة تحولت إلى بطلة، حيث ساهمت بشكل رئيسي في إنقاذ شخص سقط في مياه الصرف الصحي، وقد جاء "التعيين" تكريماً لها على بطولتها.

وحصلت البطلة "كوكو"على شهادة تقدير من الشرطة، وقد ظهرت بالزي الرسمي لأفراد الشرطة في مشاهد بثتها قناة NHK التلفزيونية اليابانية.

وبقيت "كوكو" في منصبها كمديرة لقسم الشرطة يوماً واحداً، شاركت خلاله في "إلقاء محاضرة حول قواعد سلامة المرور لمجموعة من تلامذة مدرسة ابتدائية"، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل "وقعت" القطة بنفسها على ورقة وثقت هذا الحدث، بعد أن "بصمتها" بمخلبها.

وكان رجل مسن قد سقط في مجرى لمياه الصرف الصحي، وجلست "كوكو" يومها قرب المجرى محدقةً بالرجل، وبدأت بالمواء، وبعد أن جاءت مالكتها لأخذها، شاهدت الرجل المسن، وتم إسعافه على وجه السرعة.

