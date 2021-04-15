1.71 مليار دولار أرباح «بيبسي» في الربع الأول

أعلنت شركة «بيبسي كو» عن تحقيقها لنتائج فاقت توقعات المحللين خلال الربع الأول من عام 2021، وقالت الشركة إن صافي إيراداتها ارتفع بنسبة 6.8% إلى 14.82 مليار دولار، وهو أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغ 14.55 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة «ريفينيتف»، في حين ارتفعت أرباح الشركة إلى 1.71 مليار دولار أو 1.24 للسهم الواحد، صعوداً من 1.34 مليار دولار أو 96 سنتاً للسهم الواحد قبل عام.

وأوضحت الشركة إنها تتوقع زيادة وتيرة نمو الإيرادات العضوية لديها خلال الربع الثاني، كما تراهن على ارتفاع مبيعات المشروبات الغازية من المطاعم التي أعيد افتتاحها تدريجياً في أعقاب جائحة «كوفيد-19». (رويترز)