شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 2218 رخصة تجارية في دبا الفجيرة خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن نجاح قسم التراخيص بإدارة الخدمات العامة والبيئة في البلدية في إصدار 2218 رخصة خلال الربع الأول الماضي شملت أنشطة مختلفة تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية إلى جانب الرخص المنزلية "مشروعي"، منها 100 رخصة اصدار جديد و 2118 تجديد .

وأشاراليماحي إلى أن القسم أغلق محلاً تجارياً في المدينة بعد ثبوت عدم التزامه بالاشتراطات المعمول بها بتأخير تجديد الرخصة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي نفذها القسم المختص، حيث استهدف تفتيش 1117 منشأة، أسفرت عن إنذار 105 محلات، وتحرير 70 مخالفة تمثلت في عدم تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة إضافة إلى توزيع منشورات دعائية من دون تصريح.

واكد اليماحي أن الحملات والجولات التي تنفذها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.