7.56 مليار دولار أرباح «بنك أوف أمريكا» الفصلية

أعلن بنك أوف أمريكا عن قفزة في أرباحه خلال الربع الأول تجاوزت التقديرات السابقة، مع ضخ الاحتياطيات المالية التي كان قد خصصها لتغطية خسائر القروض المحتملة بسبب فيروس كورونا. وضخ البنك 2.7 مليار دولار من احتياطياته، مراهناً على التعافي الاقتصادي السريع مع زيادة توزيع اللقاحات وعودة الأعمال إلى طبيعتها.

وبلغت أرباح ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول 7.56 مليار دولار أو 86 سنتاً للسهم الواحد، صعوداً من 3.54 مليار دولار أو 40 سنتاً للسهم قبل عام، وذلك يفوق توقعات المحللين البالغة 66 سنتاً للسهم، وفقاً لمنصة «ريفينيتف». وأعلن البنك عن انخفاض بنسبة 12% في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد إلى 8.1 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس. (رويترز)