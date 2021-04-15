شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة ناعيا مكرم محمد أحمد: الصحافة خسرت الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، الذى وافته المنيه صباح اليوم.

وأكد سلامة، أن الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد كان قيمة وقامة صحفية ووطنية مهمة، لافتا إلى أن الصحافة خسرت الكثير بفقدانه، حيث قضى حياته مهموما بقضايا المهنة ومدافعا عن الصحافة والصحفيين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الأهرام أن الفقيد ظل، طوال تاريخه الصحفى، فى صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين، والمساندين للدولة المصرية، ولكل الآراء الحرة الساعية إلى نشر الحرية والعدالة.

وتقدم عبد المحسن سلامة بخالص العزاء للأسرة الصحفية، وأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله، وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان. توفي صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.