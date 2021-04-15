شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعى الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب، بمزيد من الحزن والأسى وفاة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وقال الاتحاد فى بيان له: "فقدت الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد الأمين العام السابق للاتحاد العام للصحفيين العرب، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، رئيس المجلس الأعلى لتنظم الاعلام السابق"، داعيا الله عزو وجل أن يتغمد الفقيد العظيم بواسع رحمته وينزله فسيح جناته ولأسرته الصبر والسلوان".

وتوفى صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.