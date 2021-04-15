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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. تكريم مدير إدارة الخدمات وشئون المقر لجهوده في إنجاح دورة الدبلوماسيين والدبلوماسيات اليمنيين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021
كُرم وزير مفوض احمد مصطفي فهمي مدير إدارة الخدمات وشئون المقر بجامعة الدول العربية من قبل المندوبية الدائمة لليمن لدي جامعة الدول العربية وذلك لجهوده في إنجاح الدورات التدريبية الخاصة بالدبلوماسيين والدبلوماسيات اليمنيات هذا وقد قام بتسليم شهادة التقدير المستشار فيصل ضو سويدان نائب مدير إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل وقد أشاد خلال التكريم بجهود الوزير مفوض احمد مصطفي فهمي المبذولة لإنجاح الدورة والتعاون لتنفيذ مشاريع إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل.
ويذكر أن الدورات جاءت كنتاج للتعاون الدائم مع المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدي جامعة الدول العربية برعاية السفير رياض العكبري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما وجه المستشار فيصل سويدان الشكر والتقدير لكل افراد إدارة الخدمات وشئون المقر لجهودهم المبذولة لإنجاح كافة الأنشطة.