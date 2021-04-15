شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 32.8 مليون جرعة لقاح حتى الآن بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم إعطاء 8ر32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر معدل التطعيم في البرازيل بـ19ر1 مليون جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين 7 أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 12 أسبوعا.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7ر13 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 361 ألفا و.884