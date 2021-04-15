شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» الميليشيا الحوثية تخدم أجندات إيران التخريبية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن استمرار محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتصعيدها المستمر يعكس تحديها السافر للقانون الدولي ورفضها لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن والتي تخدم أجندات إيران التخريبية في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يضطلع للقيام بدوره وتحمل مسؤولياته حيال هذه الميليشيات وردعها عن انتهاكاتها المرفوضة.

وأعرب عن وقوفه التام مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية أمنها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها، مشددًا على أن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار المنطقة.

وثمن البرلمان العربي جهود قوات تحالف دعم الشرعية واتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية وتصديها وتدميرها بنجاح للأهداف الخسيسة لميليشيا الحوثي الإرهابية.