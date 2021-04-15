الدبيبة في موسكو.. التعاون العسكري والاقتصادي يتصدر الزيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى موسكو، في زيارة تبحث التعاون العسكري والاقتصادي.

واستقبل الدبية في المطار، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا؛ نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.



ووفق بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، فإن الدبيبة الذي ترافقه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير النفط والغاز محمد عون، سيجري مباحثات في عدد من القضايا تهم الجانبين الليبي والروسي.

وأوضح البيان أن الدبيبة سيجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية، بينها لقاء مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزيرالخارجية سيرجي لافروف، والدفاع سيرجي شويغو، لمناقشة التطورات الجارية بليبيا وبالمنطقة، وكذلك ملفات التعاون الاقتصادية والعسكرية مع روسيا.

وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى للدبيبة إلى موسكو منذ نيل حكومته الثقة في البرلمان، في مارس/ آذار الماضي، بعد أيام من زيارة إلى تركيا، وجولة قادته إلى مصر والإمارات والكويت، بحث خلالها دعم مسار العملية السياسية في ليبيا.