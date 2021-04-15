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ليتوانيا تسعى لشراء لقاحات أسترازينيكا من الدنمارك

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أرسلت ليتوانيا طلبا إلى الدنمارك لشراء لقاحات أسترازينيكا المضادة لكوفيد-19 بعدما قالت إنها سوف تسقط هذا اللقاح من برنامجها الخاص بالتطعيم، بحسب ما ذكرته خدمة أخبار البلطيق نقلا عن رئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيت.

يشار إلى أن لاتفيا وجمهورية التشيك أعربتا أيضا عن رغبتهما في شراء لقاحات أسترازينيكا من الدنمارك، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
ووصل إجمالي الإصابات بكورونا في ليتوانيا إلى 230 ألفا و462، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3730 حالة، بحسب موقع وورلد ميتر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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