مصر تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت مصر اليوم الخميس عن ادانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها "الارهابية الممنهجة" صوب أراضي المملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "آخر هذه الهجمات اطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين بمدينة (جازان) والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح".

وجدد البيان "تأكيد رفض مصر الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الارهابية التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والانساني وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الاقليميين" وذلك رغم الجهود السعودية "الحثيثة والصادقة" للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية الممتدة.

كما شدد البيان على موقف مصر الثابت ازاء دعم السعودية وما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.