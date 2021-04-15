شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق ناعيا مكرم محمد أحمد: عمل بكل جد وإخلاص لخدمة قضايا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ببالغ الحزن والأسى المفكر والكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال فايق إنه برحيل الفقيد فقدت مصر أحد كتابها ومفكريها المتميزين الذي عمل بكل جد وإخلاص لخدمة قضايا الوطن من خلال كافة المناصب التي تولاها في مسيرته الصحفية والمهنية.

وتقدم محمد فايق خالص تعازيه و مواساته لأسرته و تلاميذه ولكافة اعضاء الأسرة الصحفية.

توفي صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.