28 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر دبي

يستعد المنتخب الأولمبي لكرة القدم لإقامة معسكر داخلي في دبي للفترة من 17 إلى 19 إبريل الجاري، في أولى محطات الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في أكتوبر المقبل.

واستدعى مدرب منتخبنا الأولمبي الإسباني دينيس سيلفا 28 لاعباً للتجمع وهم: سلطان عادل محمد، وعيسى أحمد الهوتي، وفهد باروت عثمان وماجد راشد عثمان (اتحاد كلباء)، عبدالله سلطان البلوشي وماجد عبدالله سالم (بني ياس)، وأحمد فوزي جوهر وسالم خيري أحمد، وعبدالله إدريس صقر، ويوسف أيمن المنصوري (الجزيرة)، وراشد سالم خلفان وسعيد سليمان، وعمر سعيد محمد (حتا)، وخلفان حسن النوبي، وعمر أحمد سالم (خورفكان)، وأحمد محمود حسن (الظفرة)، ومحمد عباس البلوشي وناصر علي الشكيلي وخالد محمد البلوشي (العين)، وحمد عبدالله الشحي (الفجيرة)، وحسين مهدي وحمد جاسم غلوم (النصر)، وسهيل عبدالله المطوع وشهاب أحمد لشكري، وعبد الرحمن صالح وغانم أحمد غانم، وفارس خليل محمد ويوسف علي بخيت (الوصل).

وسيؤدي المنتخب تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج، بعد صلاة التراويح تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا الذي تعاقد معه اتحاد الكرة، مؤخراً في إطار حرصه على تطوير المنتخبات الوطنية العمرية وتحضيرها بالشكل المثالي للاستحقاقات المقبلة.