«اجتماعية الشارقة» تطلق مبادرتها لتحسين مساكن الأسر المتعففة

الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، مبادرتها المجتمعية «بصمة» لـ «تحسين المساكن الأقل حظاً» خلال هذا العام بحلة جديدة، لدعم الأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى الدائرة؛ حيث تقوم المبادرة على تحسين مساكن هذه الفئة وتزويدهم بمختلف المستلزمات والمرافق المعيشية.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها الدائرة منذ عام 2019م، إلى توفير الحياة الكريمة والعيش اللائق، وخلق التوازن لدى الأسر ذات الدخل المحدود، والارتقاء بالمستوى المعيشي وتعزيز الروابط المجتمعية وخلق الانسجام الأسري لدى الفئة المستهدفة، من خلال تحسين مساكنهم بمختلف المستلزمات والمرافق المعيشية، ضمن مبادرات الدائرة المجتمعية.

إسعاد الأسر

وأكدت علياء الزعابي، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، أن الفريق القائم على مشروع المبادرة يعمل جاهداً على إسعاد الأسر المستهدفة من خلال تهيئة مساكنهم وتحسينها، وإدخال البهجة والسرور على الأسر المستفيدة، بجعل بيئتهم المعيشية بيئة أسرية مثالية منسجمة مترابطة، مشيرة إلى أنه منذ انطلاق المبادرة بلغ عدد المنازل التي خضعت للتحسينات أكثر من 47 مسكناً على مستوى الإمارة.

وأوضحت أنه مع بداية عام 2021م، تم إطلاق المبادرة بحلة جديدة كمبادرة ذات مسؤولية مجتمعية من خلال إشراك الجهات الخيرية والجهات ذات النفع العام في دعمها، بعد أن كان يتم تنفيذها من داخل الدائرة.

مبادرة مجتمعية

وبدورها أكدت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة، أن مشروع «بصمة» يعد ضمن مبادرات الدائرة المجتمعية التي تهدف إلى توفير الرفاه والعيش الكريم، وخلق التوازن لدى الأسر ذات الدخل المحدود، والارتقاء بالمستوى المعيشي وتعزيز الروابط المجتمعية وخلق الانسجام الأسري لدى الفئة المستهدفة.

وأوضحت أن المبادرة تكمن أهميتها في أنها تعد ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية، وهو أحد الأنشطة التي تعمل عليها الدائرة بالتعاون والتكامل مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن أنها تعد أحد مجالات الفرص التطوعية ذات المسؤولية المجتمعية التي تتيح المجال لمختلف أفراد المجتمع للمشاركة فيها، وتعزيز نشر ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع الإماراتي مما يعزز التلاحم والتكافل والدمج المجتمعي.