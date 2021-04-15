شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد بثلاثة وجوه في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج"

أبدت الفنانة مايان السيد سعادتها بمشاركتها في موسم الدراما الرمضانية بثلاثة من أهم المسلسلات المعروضة هذا الموسم؛ الأول «لعبة نيوتن» مع منى زكي من إخراج تامر محسن، والثاني «حرب أهلية» مع يسرا من إخراج سامح عبد العزيز، والثالث «هجمة مرتدة» أمام أحمد عز وهند صبري من إخراج أحمد علاء الديب.

مايان تجسد في «لعبة نيوتن» شخصية يارا شقيقة «هنا» التي تجسد دورها منى زكي، ولاقت الحلقة الأولى من المسلسل ردود فعل إيجابية بعد عرضها. أما في «حرب أهلية» فتجسد مايان دور الفتاة «نور» التي تتكفل «مريم» بتربيتها في منزلها، والتي تقوم بدورها يسرا، مشيرة إلى أنها سيكون لها دور مهم وفعال في أحداث المسلسل، بسبب قربها وعلاقتها بشخصية «مريم».

وعن دورها في المسلسل الثالث «هجمة مرتدة» أكدت أن دورها في المسلسل مختلف وسيكون مفاجأة، ستكشف عنه الحلقات المقبلة، خاصة وأن شخصيتها ستكون لها تأثير قوي في الأحداث.

مايان تدرس حالياً التمثيل والمسرح في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتسعى لتنويع أعمالها بين الأدوار الجادة والكوميدية، والموازنة بين كثافة الحضور وانتقاء الأدوار الجيدة.