شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول: لهذه الأسباب خرجنا من دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول - رويترز

فشل ليفربول في تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد واكتفى بالتعادل بدون أهداف على أرضه مساء الأربعاء، ليودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولم تكن لدى المدرب يورجن كلوب أي شكوك بشأن الأسباب.

وكان يمكن تعويض الخسارة 3-1 في مدريد في أول 20 دقيقة بالنظر إلى الفرص التي صنعها ليفربول، وزاد الأداء السيء في مباراة الذهاب من صعوبة المهمة في أنفيلد، وأنهى غياب الفاعلية أي أمل للفريق.

وقال المدرب الألماني: "دائماً ما تكون بحاجة إلى لحظات حاسمة. لم نخسر المواجهة الليلة، خسرناها في مدريد. الوضع لم يكن مريحاً في مدريد. كنا جيدين ولعبنا بشراسة، واتيحت لنا الفرص. لم نسجل، ثم حسمت خبرة ريال مدريد المواجهة".

وأهدر محمد صلاح فرصتين مبكرتين، وبدا ثلاثي الهجوم الذي يكونه اللاعب المصري مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني بعيداً عن مستواه في آخر موسمين.

وأضاف كلوب: "نعلم أن محمد صلاح يمكنه إنهاء هذه الفرص وهو مغمض العينين. هذا لم يحدث. لكننا ودعنا البطولة".

ويرى جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن فريقه دخل المباراة بالروح المناسبة، لكنه اتفق مع مدربه في أن اللمسة الأخيرة خذلت الفريق.

وتابع: "الأداء والحدة والرغبة كلها أمور كانت جيدة. لكننا لم نستغل فرصنا، وهذا هو الفارق. بالتأكيد لعبنا بشكل أفضل. وفعلنا الكافي للفوز بالمباراة. أردنا بدء المباراة وتحديد الإيقاع منذ البداية. لو لعبنا بهذه الحدة في الذهاب لتغير الوضع تماماً. في المجمل لم نكن جيدين على مدار المباراتين".

ويمكن أن يزداد الوضع الكارثي لليفربول سوءاً إذا فشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل، إذ يحتل المركز السادس، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة اقتصادية قوية للنادي.

وأردف كلوب: "نحب هذه البطولة، ولأسباب أخرى فمن المهم التأهل إليها. الآن يمكننا التركيز على الدوري، وسنفعل ذلك".