شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تنعى مكرم محمد أحمد: أفنى حياته فى الدفاع عن قضايا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة – رئيساً وأعضاءً - ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان لها، أن الكاتب الصحفى الراحل مكرم محمد أحمد قيمة وطنية وصحفية عظيمة؛ وأفنى حياته فى خدمة الصحافة المصرية والدفاع عن قضايا الوطن طوال مسيرته.

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء لأسرة الراحل؛ داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.