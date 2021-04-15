شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، الذى وافتة المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال طارق سعدة، إن الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، كان دمث الخلق مهنيا من طراز فريد، أدى واجبه المهنى على أكمل وجه، حيث تقلد الفقيد الكثير من المناصب، منها رئيس تحرير مجلة المصور ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.