شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: العديد من دول إفريقيا تتطلع لزيادة تعاونها مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك العديد من الأشقاء الأفارقة يتطلعون لزيادة التعاون مع مصر، لاسيما عقب القطيعة التي شهدتها بسبب محاولة اغتيال الرئيس الراحل حسنى مبارك فى أديس أبابا.

وأكد وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم، أن هناك تركيز وحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل العلاقات المصرية مع أفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريصا على حضور كل القمم الإفريقية منذ 2014.

وأشار إلى أن الرئيس كان حريصا على زيارات متكررة لأفريقيا، فضلا عن استقبال عدد كبير من المسئولين الأفارقة من أجل مزيد من التواصل على مبدأ للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح سامح شكري، أن الوكالة المصرية للتنمية لعبت دورا مركزيا في العديد من القطاعات بإفريقيا، بما يعود بالنفع على خلق صلات قوية مع الأشقاء الأفارقة.