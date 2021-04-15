شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تنعى مكرم محمد أحمد: كان يمتلك قلما حرا دافع عن قضايا وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذى وافته المنية اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام فى بيان لها، إن الراحل صاحب مواقف وطنية مشرفة، وكان يمتلك قلما حرا ساهم بإخلاص وأمانة فى الدفاع عن قضايا وطنه وساهم أيضًا فى إثراء الحركة الثقافية بمصر وستظل كتاباته المتميزة وآرائه تراثا ثقافيا متميزا تعتمد عليه الأجيال القادمة فى عالم الصحافه والإعلام.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل و للجماعه الصحفية لوفاه أحد أبرز رجال الصحافه المصرية، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.