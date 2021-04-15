بالصور.. اكتشاف أجزاء من سفينة غارقة بالبحر الأحمر تعود للقرن الـ 18

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

نجحت بعثة كلية الآداب جامعة الإسكندرية، في الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانا بالبحر الأحمر، والتي كان قد عثر على أجزاء منها عام 1994.

ووصف الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكدرية، إن هذا الاكتشاف إنجاز كبير يضاف لمصر، ويعكس تفردها وتنوع آثارها عن سائر بلدان العالم.

وأشار قنصوه، إلى أن هذا الاكتشاف جرى بأيادٍ مصرية خالصة من أبناء جامعة الإسكندرية، وكفاءات تفوق نظيرتها من الخبرات الدولية- بحسب قوله.

وقال الدكتور عماد خليل، مدير مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إن البعثة درست موقع السفينة الغارقة بمنطقة جزيرة سعدانا شمال سفاجا، والذي يعود لمنتصف القرن الـ 18.

وأوضح خليل، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم الخميس، أن السفينة تعد أهم السفن الأثرية الغارقة التي تكتشف في مصر حتى الآن، مشيرًا أنها واحدة من 3 سفن عُثر عليها في البحر الأحمر، قائلًا:" كانت تعمل في نقل البضائع عبر البحر الأحمر خلال العصر العثماني".

وأشار إلى أن السفينة تحمل آلاف من القطع الأثرية من الفخار والبورسلين والزجاج وغيرها، وأن مركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية يقوم باستكمال المشروع وعمل خطة حماية للموقع باعتباره من أهم المواقع الأثرية النادرة في مصر.