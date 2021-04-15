30 % ارتفاعا بأسعار الحلل الألومنيوم.. وتوقعات بزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار "الحلل الألومنيوم" شهدت ارتفاعا بنسبة تصل إلى 30% بالأسواق خلال الأيام الماضية.

وأرجع الطحاوي زيادة الأسعار الحالية إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم الخام بالبورصات العالمية، والتي شهدت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام وحتى الآن.

وبحسب لقول محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فإن أسعار خام الألومنيوم صعدت بالبورصات العالمية بنسبة بلغت 4.8% خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس الماضي.

ووفقا لبيانات بورصة لندن، ارتفع سعر طن الألومنيوم إلى 2297 دولارا بمنتصف أبريل الجاري، مقابل 2184 دولارا في منتصف مارس الماضي.

وتشهد أسعار الألومنيوم زيادات متتالية منذ بداية العام، بعدما تراجعت خلال العام الماضي تأثرا بتداعيات أزمة كورونا، وانخفاض الطلب العالمي.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن زيادة خام الألومنيوم ترجع إلى زيادة الطلب على الخام خلال الفترة الحالية من بعض الدول الكبرى مثل الصين.

وتوقع الطحاوي زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية أيضا خلال الفترة المقبلة والتي يدخل في صناعتها الألومنيوم كمكون.

وأشار الطحاوي إلى أن نسبة الزيادة بالجهاز الكهربائي ستكون بنفس نسبة الألومنيوم الموجودة في الجهاز أثناء تصنيعه.

وذكر نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية أن السوق يشهد حالة ركود كبيرة ولا يتحمل هذه الزيادة الحالية، ولكن زيادة الخام تسببت في ارتفاع المنتج النهائي خلال الوقت الحالي.