بعد إنتهاء ولايته، رئيس الصومال يمدّد فترة حكمه عامَيْن دون إجراء إنتخابات

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وكالة الأنباء الوطنية في الصومال أن الرئيس محمد عبد الله فارماجو وقّع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين إضافيين دون إجراء إنتخابات.

وقال بيان صدر في ساعة متأخرة من الثلاثاء "وقّع رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الاثنين الماضي".

ومن المتوقع أن تضع الخطوة البلاد في مسار تصادمي مع الدول المانحة التي تعارض القانون بشدة.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي قد رأى الاثنين، أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، حيث لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن على موقع "تويتر"، أن ذلك "يسبب مزيدا من تقويض السلام والأمن في البلاد"، داعيا "الحكومة الفدرالية وولايات الصومال الفدرالية إلى استئناف المحادثات".

ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة الصومالية فارماجو رئيسا غير شرعي، بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود.

ويتعارض هذا القانون مع إتفاق تم التوصل إليه في 17 سبتمبر بين فارماجو و5 من قادة المناطق، ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل إنتهاء ولايته.

وتخلى هذا الاتفاق عن وعد "رجل واحد.. صوت واحد"، وهو هدف حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ 1969، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة وخاصة لأسباب أمنية، لكن هذه العملية القائمة على الاقتراع غير المباشر أدت أيضا إلى طريق مسدود، بينما يتبادل القادة الإقليميون والرئيس الاتهامات بالفشل.

وضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة لمنع البلد غير المستقر بشكل خاص من الوقوع في الفوضى.