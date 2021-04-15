100 يومٍ على توليه السلطة، بايدن مدعوّ لخطاب "اللحظة التاريخيّة"

اسماعيل عبد الحي - دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الجديد وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية.

وطلبت بيلوسي من بايدن أن يتناول في خطابه الذي تم تحديد موعده في 28 أفريل "تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية".

وهذا الخطاب لا يشبه من الناحية التقنية خطاب حالة الإتحاد الذي يلقيه الرؤساء الأمريكيون سنويا وفق الدستور، إلا أن الرؤساء الجدد مثل بايدن تجري دعوتهم لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس تجمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن قبل دعوة بيلوسي للتحدث أمام الكونغرس في الليلة التي تسبق اليوم المائة له في الرئاسة.

ووضع بايدن منذ دخوله البيت الأبيض في 20 جانفي، خطة طموحة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتأثيرها المدمر على أكبر إقتصاد في العالم.

وتمكنت إدارته بسهولة من تحقيق هدف إعطاء 100 مليون لقاح للأمريكيين، ثم تم توسيع الهدف ليصبح تلقيح 200 مليون أمريكي.

كما تحرك بايدن بقوة لقلب السياسات الخارجية لسلفه دونالد ترامب التي إستندت إلى مبدأ "أمريكا أولا"، مستعيدا التحالفات التقليدية لبلاده على الصعيد الدولي والتعاون في قضايا عدة على رأسها التغير المناخي.

وفي المائة يوم الأولى من رئاسة بايدن، أقر الكونغرس حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة إقتصاد الولايات المتحدة على التعافي، وقدمت إدارته أيضا خطة بقيمة 2 تريليون دولار لتجديد البنية التحتية في البلاد.

وكتبت بيلوسي في الدعوة "منذ نحو 100 يوم، عندما أديت اليمين الدستورية، تعهدت بأن المساعدة على الطريق"، مضيفة "الآن بسبب قيادتك التاريخية والتغييرية، المساعدة باتت هنا".