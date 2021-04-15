مقتل شخص وفقدان 12 بانقلاب سفينة في خليج المكسيك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن خفر السواحل الأمريكي، عن مصرع شخص وفقدان 12 آخرين في البحر قبالة سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية بعد انقلاب سفينة صناعية في خليج المكسيك.

وكان خفر السواحل الأمريكيون وعدد من القوارب الخاصة يبحثون عن ناجين بين طاقم “سيكو باور”، وهي سفينة شحن يبلغ طولها 40 مترا تقريبا، انقلبت في عاصفة قرب ميناء فورشون على مسافة حوالي 160 كيلومترا جنوب نيو أورلينز.

وأصدرت السفينة التي كان على متنها 19 شخصا، إشارة استغاثة قرابة الساعة 16,30 الثلاثاء (20,30 ت ج) وفقا للكابتن ويل واتسون قائد خفر السواحل الأمريكي.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن ظروف الإبحار كانت “صعبة”، وأتاحت عملية إغاثة إنقاذ 6 أشخاص، الثلاثاء.

وقال واتسون “للأسف، انتشلنا جثة طافية على سطح المياه”، مضيفا أن “البحث مستمر للعثور على الإثني عشر شخصا الآخرين” من أفراد الطاقم.

وأكد: “نحن نوظف كل الموارد المتاحة للمساعدة في مهمة الإنقاذ”.