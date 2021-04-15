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بريطانيا تبحث مع أوروبا الترتيبات التجارية في أيرلندا الشمالية

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الدمام - شريف احمد - يعقد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اجتماعا اليوم في بروكسل في محاولة لحل المشاكل المتعلقة بالترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويجري وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فروست محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن الخلافات حول ما يعرف ببروتوكول أيرلندا الشمالية.

وقد ألقي باللوم على البروتوكول كأحد العوامل الكامنة وراء موجة العنف الأخيرة في أيرلندا الشمالية.

وقبل اجتماع الأزمة، قالت بريطانيا إنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على أن يكون هناك شهر إضافي، حتى منتصف مايو، للرد على الإجراءات القانونية بشأن خرق البروتوكول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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