شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبحث مع أوروبا الترتيبات التجارية في أيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اجتماعا اليوم في بروكسل في محاولة لحل المشاكل المتعلقة بالترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويجري وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فروست محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن الخلافات حول ما يعرف ببروتوكول أيرلندا الشمالية.

وقد ألقي باللوم على البروتوكول كأحد العوامل الكامنة وراء موجة العنف الأخيرة في أيرلندا الشمالية.

وقبل اجتماع الأزمة، قالت بريطانيا إنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على أن يكون هناك شهر إضافي، حتى منتصف مايو، للرد على الإجراءات القانونية بشأن خرق البروتوكول.