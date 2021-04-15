شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإندونيسية تقتل مشتبه به في تفجير كنيسة ساوث سولاويزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتلت الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، رجلا يُزعم أنه على صلة بالتفجير الانتحاري الذي وقع الشهر الماضي خارج كنيسة بإقليم ساوث سولاويزي، رميا بالرصاص، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث، إي زولفان، إن أفراد وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، لجأوا إلى قتل المشتبه به، بعد أن هاجمهم بمنجل أثناء مداهمة منزله في ماكاسار عاصمة الإقليم.

وأوضح زولفان: "يُعتقد أن المشتبه به متورط مع الجماعة التي هاجمت الكنيسة"