شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين محاولات الحوثيين العدائية لاستهداف المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق أربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وخمسة صواريخ باليستية باتجاه المملكة ، في محاولات عدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، دعم مملكة البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.