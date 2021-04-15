شكرا لقرائتكم خبر عن 11 حالة وفاة جديدة بكورونا في بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغت بابوا غينيا الجديدة يوم الخميس عن 11 حالة وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد -19 ، وهي زيادة أكبر من المعتاد في الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ ، مما قد يدعم المخاوف من تفشي المرض في الأشهر الأخيرة قد يطغى على نظامها الصحي الهش.

تم تسجيل الوفيات الإضافية في غضون 24 ساعة حتى منتصف نهار الأربعاء ، لكنها حدثت على مدار ما يقرب من شهر سابق ، حسبما ذكرت الاستجابة الوطنية للوباء في بابوا غينيا الجديدة COVID-19 في بيان ، مما رفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 82.