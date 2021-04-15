شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشدد على موقفها الثابت من دعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديديّن لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة على أراضي المملكة العربية السعودية التي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة ، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، تأكيد رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمييّن، وذلك على الرغم من جهود المملكة الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة.

كما شددت مصر على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.