شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعتزم إلغاء شرط "الحجر الصحي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم اليونان إلغاء شرط الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع للسائحين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من الاثنين المقبل.

وأفادت صحيفة كاثيميريني اليوم الخميس بأنه مازال يتعين أن يوافق خبراء الأوبئة على خطة الحكومة غدا الجمعة.

ويتعين أن يكون السائحون إما حصلوا على اللقاح أو لديهم شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا. وسوف يخضع السائحون لاختبار عشوائي.

وسيتعين على السائحين لدى وصولهم اليونان الالتزام بقواعد مكافحة فيروس كورونا وتشمل ارتداء الكمامة.

ويذكر أن أثينا كانت تعتزم بدء الموسم السياحي في 14 مايو المقبل، وإلغاء الشرط المتعلق بالخضوع للحجر الصحي حينئذ.