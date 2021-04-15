"هاجمهم بمنجل".. شرطة إندونيسيا تقتل مشتبها به في هجوم الكنيسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلت الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، مشتبها به في التفجير الانتحاري الذي وقع خارج كنيسة كاثوليكية، الشهر الماضي.

الرجل الذي هاجم الشرطة بمنجل يُزعم أنه على صلة بتفجير الكنيسة الدامي بإقليم ساوث سولاويزي.



وأطلق أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، الرصاص على المشتبه به وأردته قتيلا، بعد أن لجأت لذلك إثر مهاجمة الرجل لهم بمنجل أثناء مداهمة منزله في ماكاسار عاصمة الإقليم.

وقال المتحدث باسم إي زولفان: "يُعتقد أن المشتبه به متورط مع الجماعة التي هاجمت الكنيسة".

وألقت الشرطة في وقت سابق القبض على أكثر من 30 شخصا، على خلفية الهجوم الذي وقع في 28 من آذار/مارس عند كاتدرائية "قلب يسوع الأقدس" في ماكاسار، وأسفر عن مقتل المهاجمين الاثنين وإصابة 20 شخصا.

وقال المحققون إن شابا وشابة متزوجين حديثا وعلى صلة بجماعة "أنصار الدولة" المسلحة، نفذا الهجوم.

والشهر الماضي أعلنت الشرطة الإندونيسية أن أحد منفذي الهجوم الانتحاري على الكاتدرائية ينتمي لجماعة موالية لتنظيم داعش.